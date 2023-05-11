جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2023 محافظة الدقهلية

انطلقت امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة الدقهلية الأحد الماضى 7 مايو، ومن المقرر أن تستمر أعمال الامتحانات حتى الخميس ١٨ مايو الجارى.



وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي والبالغ عددهم ٥٥٩٤٨ طالبا وطالبة في ٢٠٦ لجان يوم الاحد الماضى، امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحا 2 ولمدة 3 ساعات الشعبة العامة، ويوم الثلاثاء مادة الرياضة البحتة ومن المقرر أن يؤدى الطلاب اليوم الخميس امتحان مادة الكمياء لشعبة العلمى، ومادة علم النفس والاجتماع لشعبة أدبي ومادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة، ويوم الأحد مادة اللغة الأجنبية الأول ويليه امتحان مادة الفيزياء من لطلاب الشعبة العلمي ومادة التاريخ لشعبة الأدبي، ويوم الثلاثاء مادة الأحياء لشعبة علمي، ومادة الجغرافيا لشعبة أدبي، ويوم الخميس امتحان مادة تطبيقات الرياضيات لشعبة العلمي.



وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أداء طلاب الدقهلية لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا على عدم وجود أي معوقات لسير لجان الاختبارات في جميع الإدارات التعليمية.



ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بالمديرية والغرفات الفرعية بالإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأكد ناصر على تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات فى الشيت لينال كل طالب حقه، وأشار وكيل وزارة تعليم الدقهلية ، إلى أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان.