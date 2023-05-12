سؤال وإجابة.. التعليم العالي ترد على استفسارات الطلاب المصريين العائدين من الخارج

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ تيسيرًا على الطلاب.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المركز الإعلامي للوزارة قام برصد استفسارات الطلاب وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تمت إحالة هذه الأسئلة إلى الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، حيث تولى الرد على هذه الأسئلة وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بشأن آليات وإجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت إحالة استفسارات الطلاب المتعلقة بإجراءات معرفة مدى اعتماد الجامعات التي يدرسون بها من عدمه إلى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي تولى الإجابة على هذه الأسئلة .

هذا وسوف يتابع المركز الإعلامي للوزارة خلال الفترة المقبلة، كافة استفسارات وتساؤلات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، لإحالتها إلى أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتولي الإجابة عليها ، ونشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن بدء قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023 اعتبارا من غد السبت ١٣ مايو الجاري وحتى أول أكتوبر المقبل.