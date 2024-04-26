الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

فتحت الدش والماء مغلى.. رضيعة تفقد حياتها فى الطالبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في  وفاة رضيعة متأثرة بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسدها، نتيجة إصابتها بماء مغلي من دش البانيو، أثناء استحمامها مع والدتها.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة.

وأفادت والدة الطفلة من الصم والبكم في التحقيقات، بأن الطفلة كانت بصحبتها داخل الحمام ووضعتها داخل البانيو، لكنها عبثت في الدش الساخن الذي أصابها بحروق شديدة، أدت إلى مصرعها في الحال.

وكانت البداية ببلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طفلة رضيعة مصابة بحروق شديدة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق شديدة.

النيابة العامة بالجيزة وفاة رضيعة حروق شديدة ماء مغلى الطب الشرعي

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