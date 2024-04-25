النيابة تواجه البلوجر نادين طارق بـ 3 اتهامات بعد حبسها

وجهت نيابة الهرم عدة اتهامات للبلوجر نادين طارق بعدما قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتضمنت الاتهامات إنشاء وإدارة حساب على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، والتعدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وإساءة استخدام أجهزة اتصالات.

وقررت نيابة الهرم حبس البلوجر نادين طارق 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تحقيقات استمرت قرابة 7 ساعات.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.