محافظ الإسماعيلية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والتي انطلقت اليوم السبت الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ بمادة اللغة العربية، ثم التربية الدينية وتُختتم الخميس المقبل الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣.

ووصل إجمالي عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة هذا العام نحو ٢٦٨٣٧ طالبًا وطالبةً أمام ١٦٦ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.

وتفقَّد محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، عددًا من لجان الامتحان المنعقد بمدرسة السلام الرسمية للغات، والتي تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في ٧ لجان لعدد ١٣٠ طالبًا وطالبةً، ورافقه خلالها محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ومدير عام إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية وكذلك رئيس حي ثان.

واطمأنَّ المحافظ على التزام وانضباط اللجان وتوافر الجو المناسب والهدوء، وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلاب لأداء الامتحان، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

من جهته؛ أشار وكيل تعليم الإسماعيلية، إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وِفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.

فيما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على منع الغش، والتأكيد على عدم استخدام المحمول داخل اللجان لأي سبب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش سواء الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتشديد على عدم اصطحاب الطالب تليفونه المحمول أو أي وسيلة إلكترونية للغش، حيث سيطبق عليه قانون الغش وسيحرم من أداء الامتحان، مشيرًا إلى أنه سوف يتم استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة المحمولة مع الطلاب.