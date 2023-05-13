طلاب الأول الثانوى يؤدون الامتحانات فى الإنجليزية بالقاهرة والجغرافيا بالجيزة

يواصل طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/ 2023، للأسبوع الثاني على التوالي بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة القاهرة الامتحان في مادة الجغرافيا.

كان شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن حقيقة الفيديو المتداول عن طريقة إجابة البابل شيت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حول اللجوء لسلة المهملات في حالة تغير الإجابة التي قام الطالب باختيارها.

وقال زلطة إن المنشور الذي تم تداوله غير صحيح بالمرة ويحق للطالب التغيير بين الإجابات مباشرة دون اللجوء لأي خطوة إضافية كما هو معتاد.

وأضاف أنه فيما يخص علامة سلة المهملات أسفل الشاشة الهدف منها إمكانية لجوء الطالب إليها في حال تشككه من الإجابة لمسح إجابة السؤال والعودة له لاحقًا كما هو متعارف عليه.

وتابع: "أؤكد لا يوجد أي تغييرات في نظام الامتحان على التابلت ورجاء عدم تداول أي محتوى أو منشورات تتسبب في حالة تشكك أو جدل دون الرجوع للمصادر الرسمية".