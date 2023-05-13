السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الأول الثانوى يؤدون الامتحانات فى الإنجليزية بالقاهرة والجغرافيا بالجيزة

طلاب
طلاب

يواصل طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/ 2023، للأسبوع الثاني على التوالي بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة القاهرة الامتحان في مادة الجغرافيا. 

كان شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن حقيقة الفيديو المتداول عن طريقة إجابة البابل شيت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حول اللجوء لسلة المهملات في حالة تغير الإجابة التي قام الطالب باختيارها.

وقال زلطة إن المنشور الذي تم تداوله غير صحيح بالمرة ويحق للطالب التغيير بين الإجابات مباشرة دون اللجوء لأي خطوة إضافية كما هو معتاد.

وأضاف أنه فيما يخص علامة سلة المهملات أسفل الشاشة الهدف منها إمكانية لجوء الطالب إليها في حال تشككه من الإجابة لمسح إجابة السؤال والعودة له لاحقًا كما هو متعارف عليه.

وتابع: "أؤكد لا يوجد أي تغييرات في نظام الامتحان على التابلت ورجاء عدم تداول أي محتوى أو منشورات تتسبب في حالة تشكك أو جدل دون الرجوع للمصادر الرسمية".

التربية والتعليم والتعليم الفني الأول والثاني الثانوي الأول الثانوي العام الامتحان على التابلت اختبارات نهاية العام 2022 2023 التربية والتعليم والتعليم العام الدراسى الحالى 2022

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

طلاب السادس الابتدائى والثانى الإعدادى بالقاهرة يواصلون أداء امتحانات نهاية العام

أخبار فاتتك| وائل جمعة ينتقد لاعبى الأهلى وشاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

طلاب الأول الثانوى يؤدون الامتحانات فى الإنجليزية بالقاهرة والجغرافيا بالجيزة

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 13 مايو 2023

بـ1.5 مليار دولار.. مصر توقع برنامج العمل السنوى مع المؤسسة الإسلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)