الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط 2023

الابتدائي
الابتدائي

يترقب الكثير من طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي وأولياء أمورهم موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023، خاصة مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي منذ أيام قليلة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط 2023

وفي هذا السياق، يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط 2023، عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.
الخطوة الثانية: اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل».
الخطوة الثالثة: اختيار الصف الخامس الابتدائي.
الخطوة الرابعة: اختيار الفصل الدراسي الثاني.
الخطوة الخامسة: ادخال  البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.
الخطوة السادسة: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
الخطوة السابعة: الضغط على «استعلام».
الخطوة الثامنة: تظهر أمامك النتيجة فور الإعلان عنها.

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ألوان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

تظهر نتائج طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي مكونة من 4 ألوان، لكل منها درجة في التقييم تعبر عن مدى اكتساب المتعلم المعارف والمهارات، وهى:

• اللون الأزرق: أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100 درجة.
• اللون الأخضر: أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 درجة.
•  اللون الأصفر: أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 50 لأقل من 65 درجة.
•  اللون الأحمر: أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50 درجة.

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روابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي في بعض المحافظات

يستطيع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتائج في المحافظات من خلال الروابط التالية:

• نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة القاهرة من هنا.
• نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الإسكندرية من هنا.
• في محافظة كفر الشيخ من هنا.
• في محافظة الجيزة من هنا.
• في محافظة الشرقية من هنا.

• في محافظة الغربية من هنا.

• في محافظة المنوفية من هنا.

• في محافظة المنيا من هنا.

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