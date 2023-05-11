الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023

امتحانات دبلوم تجارة
امتحانات دبلوم تجارة

بدأت امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023  ما جعل كل طلاب الصفوف المختلفة وأولياء أمورهم في البحث عن جداول الامتحانات ومنها جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023.

 

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023
 

نوضح خلال التقرير التالي جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 والذي يشمل نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات.

 

تبدأ الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في حين تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية السبت 27 مايو 2023.
 

جدول امتحان دبلوم المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (نظام الثلاث السنوات)

 

 المهن التجارية (سكرتارية طبية - مساعد فني إداري - خدمات النقل الدولي فني عمليات مخازن)
 

السبت 27 مايو 2023

اللغة العربية (3) 
من الساعة 9 إلى 11:30

التربية الدينية 
من 12 إلى 1:30
 

الأحد 28 مايو 2023 
اللغة الانجليزية 
من الساعة 9 إلى 12

الاثنين 29 مايو 2023

إحصاء 
من 9 إلى 11:30

حاسب آلي  (نظري)
من 12 إلى 1


 

جدول امتحان الثانوية الفنية التجارية



 

امتحان مدارس الثانوية الفنية التجارية المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية (نظام الثلاث سنوات) جميع البرامج (فني التأمينات التجارية والاجتماعية- فني سكرتير - فني كاتب حسابات - فني مبيعات) 

اليوم.. تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية 2023 لمندوبى المدارس


 

السبت 27 مايو 2023

اللغة العربية (3) 
من الساعة 9 إلى 11:30

التربية الدينية 
من 12 إلى 1:30
 

الأحد 28 مايو 2023 
اللغة الانجليزية 
من الساعة 9 إلى 12

 

الاثنين 29 مايو 2023

اللغة الثانية الفرنسية 

من 9 إلى 12 

 

جدول امتحان الثانوية الفنية التجارية 




 

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

للطلاب والأهالي.. نصائح تساعد في تخفيف توتر الثانوية العامة


جدول امتحان المدارس الثانوية الفنية التجارية  (نظام الثلاث سنوات) جميع الشعب 
 

 

جدول امتحان نظام السنوات الثلاث جميع الشعب 


 

جدول امتحان دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية (نظام  السنوات الخمس)

 

 تخصصات (تأمينات تجارية وشئون قانونية- ادارة وتسويق سوق مال- إدارة الموانئ والخدمات البحرية).
 

 

جدول امتحان نظام السنوات الخمس 
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