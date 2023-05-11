بدأت امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023 ما جعل كل طلاب الصفوف المختلفة وأولياء أمورهم في البحث عن جداول الامتحانات ومنها جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023.





جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023



نوضح خلال التقرير التالي جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 والذي يشمل نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات.





تبدأ الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في حين تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية السبت 27 مايو 2023.



جدول امتحان دبلوم المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (نظام الثلاث السنوات)

المهن التجارية (سكرتارية طبية - مساعد فني إداري - خدمات النقل الدولي فني عمليات مخازن)



السبت 27 مايو 2023

اللغة العربية (3)

من الساعة 9 إلى 11:30

التربية الدينية

من 12 إلى 1:30



الأحد 28 مايو 2023

اللغة الانجليزية

من الساعة 9 إلى 12

الاثنين 29 مايو 2023

إحصاء

من 9 إلى 11:30

حاسب آلي (نظري)

من 12 إلى 1







جدول امتحان الثانوية الفنية التجارية







امتحان مدارس الثانوية الفنية التجارية المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية (نظام الثلاث سنوات) جميع البرامج (فني التأمينات التجارية والاجتماعية- فني سكرتير - فني كاتب حسابات - فني مبيعات)





السبت 27 مايو 2023

اللغة العربية (3)

من الساعة 9 إلى 11:30

التربية الدينية

من 12 إلى 1:30



الأحد 28 مايو 2023

اللغة الانجليزية

من الساعة 9 إلى 12

الاثنين 29 مايو 2023

اللغة الثانية الفرنسية

من 9 إلى 12

جدول امتحان الثانوية الفنية التجارية











جدول امتحان المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) جميع الشعب



جدول امتحان نظام السنوات الثلاث جميع الشعب





جدول امتحان دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية (نظام السنوات الخمس)

تخصصات (تأمينات تجارية وشئون قانونية- ادارة وتسويق سوق مال- إدارة الموانئ والخدمات البحرية).

