جدول امتحانات أولى ثانوي 2023 الترم الثاني بمحافظتي الجيزة والقاهرة

يزداد البحث لمعرفة باقي جدول امتحانات أولى ثانوي 2023، والتي بدأت بالفعل منذ 6 مايو، في مواد اللغة العربية والفلسفة والمنطق، وكان آخر امتحان أداه الطلاب هو اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات اولي ثانوي 2023

نعرض خلال السطور التالية ما تبقى جدول امتحانات أولى ثانوي 2023 لنهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023.

ويستكمل طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي أو امتحانات الترم الثاني بداية من بعد غد السبت 13 مايو 2023، ويكون الجدول كالتالي للأيام المتبقية:

جدول اولي ثانوي 2023 في محافظة القاهرة

يتبقى 7 مواد لطلاب الصف الأول الثانوي لامتحانها في محافظة القاهرة تبدأ اولها بمادة الجغرافيا يوم السبت القادم مباشرة.

السبت 13 مايو 2023

امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا

الاثنين 15 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا

الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا



السبت 20 مايو 2023

امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا



الإثنين 22 مايو 2023

امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا



يوم الأربعاء 24 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا

يوم الخميس 25 مايو 2023

امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا





جدول امتحانات أولي ثانوي 2023 محافظة الجيزة

يتبقى لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة الجيزة 5 مواد فقط لاستكمالها يكون اولها مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت القادم.

السبت 13 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

الإثنين 15 مايو 2023

امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف

امتحان مادة الفلسفة لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات.

السبت 20 مايو 2023 امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف.