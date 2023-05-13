لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 برقم الجلوس

يبحث طلاب رابعة ابتدائي وأولياء الأمور عن لينك الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023، بالتزامن مع انتهاء طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحاناتهم بنهاية الترم الثاني للعام 2022/2023، حيث تتزايد عمليات البحث في محرك جوجل عن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي وكذلك رابط الحصول على النتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الثاني 2023

جدير بالذكر أن الصف الرابع الابتدائي ضمن الصفوف التي طالها التطوير بنظام التعليم، ويتم تقييم الطلاب وفقًا للدلالة الألوان التي تتضمن الآتي:

دلالات الألوان فى نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

اللون الأزرق: يرمز اللون الأزرق إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات وحصل على درجات من 85 إلى 100 من إجمالي درجات المجموع الكلي.

اللون الأخضر: ويرمز إلى أن الطالب يمتلك المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على درجات من 65 لأقل من 85.

اللون الأصفر: ويرمز إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم وحصل على درجات تتراوح من 50 لأقل من 65.

اللون الأحمر: فيرمز إلى أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة منه وحصل على نتيجة تتراوح من 1 لأقل من 50، ويحتاج للدعم.

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

ويمكن الحصول على النتيجة فور ظهورها برقم الجلوس فقط من خلال رابط بوابة القاهرة للتعليم الأساسي عبر الرابط التالي: (من هنا). اختيار نتائج صفوف النقل. اختار الاستعلام على نتيجة الترم الثاني. اختار الصف الدراسي "الرابع الابتدائي". كتابة رقم الجلوس. الضغط على عرض النتيجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أصدرت تعليمات مشددة للمديريات في جميع المحافظات، بضرورة تصحيح الامتحانات أولًا بأولا، ومراعاة الدقة في رصد الدرجات والتقييم.

ومن المقرر أن تعلن المدارس والإدارات التعليمية، نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني خلال شهر مايو الجاري بالألوان وليس الدرجات، وذلك وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي.

وتختلف مواعيد إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي من محافظة لآخرى لأن الامتحانات تجري على مستوى الإدارات باعتبارها اختبارات نقل وليس شهادة.