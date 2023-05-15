الإثنين 15 مايو 2023
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تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

جريدة الدستور

أنهى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أغلب محافظات الجمهورية، ولكن تستمر أعمال التصحيخ والتدقيق في المدارس حتى الآن على أن يتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي في كل منطقة تعليمية على حده.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023

وتوفر أغلب مديديات التربية والتعليم رابط إلكتروني يتم خلاله إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس كما يتم آتاحتها مجانًا في كافة المدارس.

وتعرض الدستور خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 الكترونيًا.

نتيجة ٦ ابتدائي بوابة التعليم الأساسي 2023

تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة ٦ ابتدائي ونتائج جميع سنوات النقل وأيضًا الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس فور اعتمادها من محافظ القاهرة وانتهاء عمليات التصحيح والتدقيق.

ويمكن لأولياء الأمور اتباع بعض الخطوات للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي : 

رابط موقع نتائج التعليم الأساسي 2023.. تعرف على التفاصيل

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 برقم الجلوس

الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا.

ثم قم باختيار نتيجة سنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي، ثم إدخال الرقم القومي الموجود في شهادة ميلاد الطالب- يشترط أن يكتب باللغة الإنجليزية ويكتب صحيحًا، اختيار المرحلة الدراسية " الابتدائية"، اختيار الصف الدراسي "نتيجة الصف السادس الابتدائي"، يتم بعد ذلك تحديد العام الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه، ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني ، ثم اختيار عرض النتيجة فتظهر عقب اعتمادها فورًا.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2023

مادة اللغة العربية: 80  درجة ويتم إضافة 

5 درجات سلوك و5 درجات مواظبة، و ١٠ درجات لامتحان الشهر  ليكون المجموع الكلي 100 درجة . 

مادة الرياضيات الدرجة النهائية ٤٠ درجة في الفصل الدراسي الواحد و ٨٠ درجة في نهاية العام 

مادة العلوم: ٤٠ درجة للمادة بنهاية العام وتشمل درجات العملي وامتحانات الشهر والمواظبة والسلوك .

مادة اللغة الإنجليزية : ٤٠ درجة لنهاية العام وتشمل امتحانات الشهر والمواظبة والسلوك .

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2023 ترم ثانى

الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني نتيجة ٦ ابتدائي بوابة التعليم الأساسي

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