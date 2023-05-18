رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 للصف الرابع الابتدائي من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث على “جوجل” في الساعات الأخيرة، وتزداد عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الابتدائية بمحافظات مصر لمعرفة رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 للصف الرابع الابتدائي، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الآباء والأمهات للحصول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، يرصد “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 للصف الرابع الابتدائي، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023، وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل:

يستطيع الآن الأباء والأمهات الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 للصف الرابع الابتدائي والحصول على النتائج الخاصة بأولادهم من خلال خطوات بسيطة وبشكل إلكتروني لتخفيف العبء على أولياء الأمور من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي وللدخول والحصول على النتائج من خلال هذا الرابط: اضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

1 - في البداية يقوم ولي الأمر بالدخول أولاً على بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط الإلكتروني هنا.

2 - ثم يقوم ولي الأمر المستعلم بالضغط على خدمات التعليم الأساسي.

3 - بعد ذلك يقوم بالضغط على نتائج سنوات النقل.

4 - ثم تقوم بملئ الخانات الفارغة بالبيانات وسجل بيانات الطالب.

5 - وفي الخطوة الأخيرة اضغط على أيقونة إظهار النتائج.

والجدير بالذكر، بدأت أعمال تصحيح وتدقيق أوراق امتحانات الطلاب بشكل رسمي على مستوى جميع المدارس في المحافظات المختلفة، وبمجرد الانتهاء من التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج الخاصة بجميع الطلاب فوراً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.