يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2023، حيث ظهرت النتيجة فى العديد من المدارس والإدارات التعليمية عقب انتهاء التصحيح، ويمكنك الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2023 من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وهى البوابة المخصصة لامتحانات النقل وتوجد على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والرابط من هنا.

نتيجة رابعة ابتدائى 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي جيدة حتى الآن ونسبة النجاح مرتفعة.

وأشارت الوزارة إلى أن النتائج موجودة فى المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية وأن التقييمات بالالوان وكانت قد حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من قبل وهى كالتالى:

ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

اللون الأزرق: يعبر أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجات من 65 لأقل من 85.

اللون الأصفر: يشير إلى أن درجات الطالب كانت من 50 لأقل من 65، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم.

اللون الأحمر: يؤكد أن المتعلم حصل على درجات من 1 لأقل من 50، لافتًا إلى أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم

وأعلنت وزارة التعليم الطريقة الكاملة لتقييم نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي ووفقا لما أعلنت الوزارة وقالت إن نظام التقييم الذي سيتم تطبيقه على الصفين الرابع والخامس الابتدائي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن يكون نظام التقييم وأدواته كالآتي: تخصيص 60 درجة للاختبارات وتخصيص 35 درجة المهام الأدائية، إضافة إلى 5 درجات للمواظبة على الحضور.