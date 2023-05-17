يكثر البحث عن رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 فى القاهرة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022-2023.



رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 فى القاهرة



نعرض خلال السطور التالية رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 فى القاهرة للعام الدراسي المنتهي 2022-2023.



يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة الموجود هنا ثم اختيار نتائج سنوات النقل كتابة الرقم القومي اختيار المرحلة الدراسية اختيار الصف الدراسي اختيار العام الدراسي اختيار الفصل الدراسي الضغط على عرض النتيجة



من المنتظر إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي رسميا بعد انتهاء تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات، ورصد الدرجات ومراجعتها مرة أخرى من قبل مصححين الامتحانات.



إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالألوان

تعلن نتيجة الصف الخامس الابتدائي سيتم الإعلان عنها من خلال نظام الألوان بحيث تشير الألوان إلى التالي

اللون الأزرق يعني أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100 درجة



اللون الأخضر يعني أن الطالب حصل على المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 درجة.



اللون الأصفر يعني أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم من 50 لأقل من 65 درجة.



اللون الأحمر يعني أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50 درجة.



إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي فى المحافظات



يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المدرسة فور إعلانها ومن المتوقع أن توجد على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة الخاصة بطلاب المحافظة فور ظهورها.







