الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

رابعة ابتدائي
رابعة ابتدائي

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن بوابة نتائج التعليم الأساسي ٢٠٢٣ وذلك عقب ظهور نتائج الصفوف الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي ٢٠٢٣ وهو على الموقع الرسمى الخاص بها على الانترنت.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2023

حيث يمكنك الحصول على الرابط الخاص بالنتائج من خلال الرابط التالى:

https://eduserv.cairo.gov.eg/.

ألوان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي 

وتشمل النتيجة الخاصة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي ألوان عديدة فى هذا السياق أعلنت عنها الوزارة وهى كالتالى:

اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجات من 65 لأقل من 85.

اللون الأصفر: يشير إلى أن درجات الطالب كانت من 50 لأقل من 65، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم.

اللون الأحمر: يؤكد أن المتعلم حصل على درجات من 1 لأقل من 50، لافتًا إلى أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم.

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني 

نتائج التعليم الأساسي 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي جيدة، وأشارت الوزارة أن النتائج متوفرة فى جميع المدارس الآن ومن يريد الحصول عليه تكون موجودة فى المدارس.

فى سياق متصل تتابع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة امتحانات الشهادة الاعدادية التى انطلقت اليوم الأربعاء بمادة اللغة العربية وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه جاءت ورقة امتحان اللغة العربية فى أربع صفحات على وجهى الورقة و الأسئلة منسقة بشكل جيد، والورقة الامتحانية واضحة والطباعة جيدة. 

كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجزيئات المنهج ومتنوعة بين الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعة، وتدرجت من السهولة إلى قياس المستويات العليا والأسئلة كانت مناسبة للوقت المحدد للامتحان مع وجود وقت مناسب للمراجعة.

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