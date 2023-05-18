الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الآن.. بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

التعليم الأساسي
التعليم الأساسي

ننشر لكم رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، حيث يترقب الكثير من طلاب صفوف النقل موعد الإعلان عن ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، و يواصل الطلاب استكمال الامتحانات، و تعلن البوابة النتائج بدءاً من الصف الرابع الابتدائي و الصف الثالث الاعدادي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي

وفي هذا الصدد، نعرض لكم رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الاستعلام عن نتيجة نهاية العام الدراسي بالرقم القومي، وذلك من خلال بوابة الخدمات التعليمية عبر الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg

كما تتيح بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الاستعلام بالرقم القومي عن نتائج الصفوف الآتية:

• نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي.
• نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالرقم القومي.
• نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي.
• نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالرقم القومي.
• نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالرقم القومي.
• نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالرقم القومي.

رابط بوابة التعليم الأساسي الابتدائي 2023

وفي هذا السياق، يستطيع أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية الاستعلام عن نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائي فور ظهورها، من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً: الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg/
ثانياً: اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة النقل للتعليم الأساسي.
ثالثاً: إدخال الرقم القومي للطالب.
رابعاً: اختيار المرحلة الدراسية الابتدائية.
خامساً: اختيار الصف الدراسي الرابع، أو الصف الخامس الابتدائي.
سادساً: اختيار العام الدراسي 2022-2023.
سابعاً: اختيار الفصل الدراسي آخر العام.
ثامناً: اختيار عرض النتيجة.
وأخيراً ستظهر النتيجة فور إعلانها.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 فى القاهرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة 2023

كما كشفت بوابة التعليم الأساسي القاهرة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فور اعتمادها وظهورها رسمياً، من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي، ثم إختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، و يجب كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الصف السادس الابتدائي

سيتاح لأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة بالرقم القومي، من خلال بوابة التعليم الأساسي وإدخال الرقم القومي للطالب، وإدخال البيانات، وذلك بعد اختيار الصف الدراسي السادس والمرحلة الدراسية الابتدائية، والعام الدراسي 2022-2023 والفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار عرض النتيجة وستظهر النتيجة فور إعلانها.

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