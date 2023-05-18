رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الإسكندرية، هو محل بحث أولياء الأمور عقب انتهاء التلاميذ من الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، لذا ينتظر الطلبة والطالبات النتائج عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عبر محرك البحث “جوجل”، عن رابط إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي، وذلك بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الامتحانات، حيث ينتظر أولياء الأمور نتائج ابنائهم يترقب شديد عقب انتهاء أيام الامتحانات

رابط رابط نتيجة رابعة ابتدائي الإسكندرية

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية،https://alex-edu.com/ على نتائج الصف الرابع الابتدائي، حيث يتم إعلان النتيجة إلكترونيًا عقب انتهاء التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.

امتحانات صفوف النقل

انطلقت امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية منذ 6مايو الجاري، كما أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحانات صفوف النقل بمرحلتين الإبتدائية والإعدادية شهدت انتظام خلال أيام الامتحانات لم ترد أية شكاوى لغرفة العمليات.

مواعيد امتحانات نهاية العام

وتتضمن الخريطة الزمنية لامتحانات مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، كما اعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، هي: تبدأ الامتحانات في 6 مايو وتنتهي في 25 مايو 2023.

وكان قد أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات سابقة ل« الدستور» أنه تم وضع الامتحانات على يد الموجهين المختصين، ولجان مشكلة لوضع الامتحانات في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية، ومراعاة كافة المستويات بالنسبة لأبنائنا الطلاب، مؤكدًا على أن عن طباعة تتم في المطابع السرية للمديرية والإدارات التعليمية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات كاملة بداخل مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات منعقدة على مدار اليوم، للتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.