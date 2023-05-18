الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني بالخطوات

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تصدر رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالخطوات مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الدقائق الأخيرة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني

ويعتبر رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 من ضمن الموضوعات العامة التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من أولياء الأمور.

وتزداد عمليات البحث بكثرة على محركات الإنترنت السوشيال ميديا وعبر الموقع الإكثر استخداماً “جوجل” من قبل الآباء والأمهات بمحافظات مصر للحصول على رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023، وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين يرصد “الدستور” في السطور التالية رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 وخطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الوقت على أولياء الأمور من حيث الحصول النتائج الدراسية من خلال الدخول بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة والحصول على النتيجة، لذلك تستطيع الآن الدخول عبر رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 والحصول على نتيجة أبناؤك من هنا.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادى 2023

يبحث أولياء الأمور عن الخطوات المطلوبة للحصول على النتيجة، لذلك تأتي خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادى 2023 بمحافظة القاهرة كالتالي:

1 - في البداية يقوم ولي الأمر بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

2 - ثم يقوم ولي الأمر باختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل».

3 - وعند خانة الصف اختر الصف الأول الإعدادى.

4 - ومن خانة الفصل الدراسي اختر الفصل الدراسي الثاني.

5 - وأخيراً امتحانات العام الدراسي 2023.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الأول الاعدادي

1 - ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادى 2023 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

2 - ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادى 2023 الخاصة به.

3 - وأخيراً يقوم المستعلم بالضغط على «استعلام».

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