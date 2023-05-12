الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم فقط.. تفاصيل

الابتدائي
الابتدائي

ننشر لكم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم فقط، حيث يتساءل الكثير من أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، عن موعد الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2023

أعلنت المديريات التعليمية عن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى، عقب الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2023، ورصد الدرجات والمراجعة مرة أخرى عليها، كما أوضحت أن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائى سيتم إعلانها فى صورة ألوان.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم فقط

وفي هذا الإطار، يستطيع أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني لعام 2022-2023، عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: على ولي أمر الطالب/ة الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:
- http://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.
الخطوة الثانية: على ولي أمر الطالب/ة تحديد المرحلة التعليمية التى تريد الاستعلام عن النتيجة الخاصة بها.
الخطوة الثالثة: على ولي أمر الطالب/ة  كتابة الرقم القومي للطالب.
الخطوة الرابعة: على ولي أمر الطالب/ة تحديد الصف الدراسي والمرحلة الدراسية والعام الدراسي 2022-2023 والفصل الدراسي.
الخطوة الخامسة: على ولي أمر الطالب/ة تحديد عرض النتيجة وستظهر النتيجة فور إعلانها.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط 2023

ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2023

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النتائج تعلم في صورة 4 ألوان يعبرون عن مدى اكتساب الطالب للمعارف والمهارات، وهم:

اللون الأزرق: المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100.
اللون الأخضر: المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85.
اللون الأصفر: المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم من 50 لأقل من 65.
اللون الأحمر: المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50.

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موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

بوابة التعليم الأساسي.. لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2023

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