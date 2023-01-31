موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

يمتلك موقع وزارة التربية والتعليم حقوق نشر نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الأول عبر بوابة التعليم الاساسي لسنوات النقل التعليمية "نتيجة الصف الرابع الابتدائي – نتيجة الصف الخامس الابتدائي – نتيجة الصف السادس الابتدائي – نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي ".

نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس ٢٠٢٢

وظهرت الآن، عبر بوابة التعليم الاساسي موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجة الصف السادس الابتدائي ونتيجة الصف الاول الاعدادي ونتيجة الصف الثاني الاعدادى.

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الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية عبر الاتصال على رقم 09000100 من أي خط أرضى أو رقم 5757 من أى محمول.

كما يتيح موقع وزارة التربية والتعليم الحصول على نتائج الامتحانات 2023 من المتحدث الالي من على الموقع الالكتروني.

بوابة التعليم الاساسي 2022

ويتم الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي للطالب.

عقب الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي https://eduserv.cairo.gov.eg

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدارسي المعلنة.

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي

ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023

ثم اختيار الفصل الدراسي الأول

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

ويبحث طلاب الشهادة الاعدادية عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، حيث يختلف موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في كل محافظة عن الأخرى.

ويبدأ اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عبر مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة، عقب اعتمادها رسميًا من المحافظ، حيث من المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام 2023 .