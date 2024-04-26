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منوعات

موعد إجازة عيد الاضحى 2024 في مصر وشم النسيم

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يحرص آلاف من المواطنين على معرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر عبر جوجل، للاستعداد لقضاء العيد مع الأهل والأصدقاء وشراء الأضحية، وذلك عبر أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرار من مجلس الوزراء وتكون بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، ولذلك سيبحث الكثير عن عدد أيام الإجازات الرسمية لكافة الموظفين في الدولة المصرية بعيد الأضحى.

موعد اجازة عيد الاضحى 2024 في مصر وشم النسيم

ويوفر “الدستور” في هذا التقرير موعد إجازة وقفة عيد الأضحى 2024 وموعد إجازة شم النسيم، وعدد أيامها عقب ضم إجازة عيد العمال.

موعد إجازة وقفة عيد الأضحى 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن ميعاد وقفة عرفات وعيد الأضحي لعام 2024/1445 فلكيًا بمصر، حيث أشار إلى أن يكون موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك من المفترض أن سيكون طبقًا للآتي:

  1. بداية شهر ذو الحجـة 1445هـ فلكيًا بمصر ستوافق يوم الإثنين 7 من يونيو 2024 م.
  2. موعد وقفة عرفات 2024، 9 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم السبت 15 من يونيو 2024.
  3. موعد عيد الأضحى 2024، 10 من شهر ذي الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر يوافق يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

كشف الموقع الرسمي برئاسة الجمهورية عدد أيام الإجازات الرسمية بعيد الأضحى المبارك 2024، حيث سيحصل جميع الموظفون والطلاب على عدد 5 أيام من يوم الأحد إلى يوم الخميس على إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الأضحى، وستأتي أيام إجازة عيد الأضحى وذلك وفقًا للتواريخ الآتية:

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الإجازات الرسمية 2024.. أبرزها موعد عيد الأضحى 1445

  • أول أيام عيد الأضحى هو يوم الأحد الموافق 16 من يونيو 2024.
  • ثاني أيام عيد الأضحى هو يوم الإثنين الموافق 17 من يونيو 2024
  • ثالث أيام عيد الأضحى هو يوم الثلاثاء الموافق 18 من يونيو 2024.
  • رابع أيام عيد الأضحى هو يوم الأربعاء الموافق 19 من يونيو 2024.
  • خامس أيام عيد الأضحى هو يوم الخميس الموافق 20 من يونيو 2024.

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موعد اجازة شم النسيم 2024

من المقرر أن سيكون موعد شم النسيم 2024 في يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية لكافة العاملين في الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، بأجر كامل.

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