"الجزارين": متوقع انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 25% قبل عيد الأضحى

أكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، أنه من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال الفترة المقبلة، حيث انخفضت أسعار اللحوم بشكل متواصل من 500 جنيه إلى 450 جنيها ثم إلى 400 جنيه، ومن المتوقع أن تواصل انخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة وقبل عيد الأضحى.

وقال "البسومي" في تصريحات لـ"الدستور" إن أسعار اللحوم البلدية البقري انخفضت من 180 إلى 170 جنيها للكيلو، بينما انخفضت أسعار اللحوم الجاموس إلى 145 و140 جنيها للكيلو. وأضاف أن الإناث يتم بيعها بالواحدة في حالة التصريح بذبحها في المجازر بسبب عدم مواءمتها مع عملية التربية.

الأسعار ستنخفض قبل عيد الأضحى بسبب توفير الدولار وانخفاض أسعار الأعلاف

وأشار "البسومي" إلى أن الأسعار ستنخفض قبل عيد الأضحى بسبب توفير الدولار وانخفاض أسعار الأعلاف. وأكد أن الذبائح من العجول متوفرة في الأسواق سواء كانت بلدية أو مستوردة. وأشار إلى أن الكيانات الكبيرة من مستوردة اللحوم الحية والمواشي رفعت الأسعار دون رقيب، مشيراً إلى أن المربي الصغير لم يكن يرفع الأسعار لولا تدخل كبار التجار وأن صغار المربين تابعون لكبار المستوردين وتجار اللحوم والمواشي.

وأوضح النقيب العام للجزارين أن العلف الأخضر أسهم في انخفاض أسعار اللحوم نتيجة توافره بأسعار مناسبة لعمليات التربية وكبديل ومساعدة للعلف الجاف. وأشار إلى أن الوقت الحالي هو موسم العلف الأخضر والبرسيم وهو مناسب لصغار العجول وماشية اللبن، متوقعًا انخفاض أسعار الألبان ومنتجاتها مع استمرار انخفاض أسعار العلف وسعر صرف الدولار.

وأكد البسومي أن الدولة حاليا تتحكم في الأسواق، ومع تعديل سعر الدولار ستنخفض الأسعار، نظرًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالحفاظ على السلع في المواني وإظهار العين الحمراء للمحتكرين، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار وضبط السوق.