الذرة التركى بـ15400جنيه.. انخفاض أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الإثنين، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة "أرجنتينى" 17500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 17500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 16500 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة تركي 15400 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة محلي حورس 2800 جنيه، فيما بلغ سعر إردب الذرة الشامية 2820 جنيها، بينما بلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتينى 17300جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 43000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 43000 جنيه، كما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى 40500 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا مستورد 40200 جنيه.

وبلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 38600 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات محلى 37800جنيه أرضه صويا هاى فات 43% مستورد 23000 جنيه أرضه، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 29000 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن كسب عباد + 36% 24000 جنيه، في حين بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 46000 جنيه، بينما بلغ سعر طن رده بران محلي 13700جنيه، في حين بلغ سعر طن جيلوتين محلي 47000 جنيه، في حين بلغ سعر طن النخالة الخشنة 11150 جنيها الشيكارة زنة 40 كيلو موحدًا، وبلغ سعر حمل تبن القمح 650 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن

سجل طن أعلاف بادي 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 25200 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياضا 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% 21300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% 20800 جنيه.