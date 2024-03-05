"الزراعة": انفراجة فى أسعار اللحوم والدواجن خلال رمضان وانخفاضها 25%

قال رفيق قاسم، مدير قطاع الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه ستكون هناك انفراجة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض خلال شهر رمضان، كنتيجة لتراجع سعر صرف الدولار، وبالتالي انخفاض مقابل خامات أسعار الأعلاف من الصويا والذرة الصفراء.

وقال قاسم، في تصريحات لـ"الدستور"، إن أسعار البيض انخفضت بالفعل من ١٥٥جنيهًا للكرتونة إلى ١٤٣ جنيهًا للكرتونة، ويواصل البيض انخفاضه خلال شهر رمضان نتيجة تخزين التجار احتياجاتهم، فيما قل المعروض من الدواجن نتيجة خروج بعض المربين الصغار، بينما ستنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة نتيجة انخفاض أسعار العلف بنسبة ٢٠% و٢٥%، وستنخفض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 25% خلال شهر رمضان مع انخفاض الأعلاف.

وأضاف قاسم أن الإفراجات عن الأعلاف مستمرة، وهو ما عمل على انخفاض الأسعار، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة في الإفراجات في الأسعار، وأن أسعار الذرة والصويا تنخفض يوميًا، وتوفر وزارة الزراعة أكثر من ٢٠٠ سلعة في معرض الوزارة "خير مزارعنا لأهالينا" في الدقي والمنافذ الأخرى التي تصل إلى ٣٠٠ منفذ على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ كميات كبيرة يوميًا في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية، وستخفض الأسعار أكثر وأكثر خلال شهر رمضان وبعض شهر رمضان.

من جهته، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة في أسعار الدواجن والبيض مع تحسن الأحوال الجوية وتوافر الخامات والأعلاف خلال الفترة المقبلة، وخلال شهر رمضان سيزداد الإنتاج، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، مع دخول دورات تسمين جديدة.