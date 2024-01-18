الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ 300 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

لحوم
لحوم

شهدت اسعار اللحوم، اليوم الخميس، استقرارا في الاسواق وتراوح  سعر اللحوم البلدي الكندوز  300 -350 جنيها للكيلو، وسجل  أسعار كيلو كباب الحلة  300 جنيه للكيلو، وسجل سعر اللحوم البتلو بين  380- 450 جنيهًا للكيلو.وسجلت أسعار اللحوم الضاني بين 280- 360 جنيها.

أسعار اللحوم في الاسواق

وتتراوح اسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها، وسجلت أسعار اللحوم الهندي، قيمة 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز، وسجلت أسعار اللحوم البرازيلي المكعبات 210 جنيهات للكيلو، وسجلت اسعار اللحوم البرازيلي بالمنافذ قيمة 180 جنيها.

وسجلت  أسعار اللحوم الهندي في المحلات بقيمة 210 جنيهات وحققت أسعار الريش الضاني قيمة 380-420 جنيها، وصلت أسعار المفروم البلدي قيمة 240 جنيها إلى 300 للكيلو، وأسعار السجق البلدي عند 300 جنيه، وصلت أسعار السجق المستورد قيمة 110 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار المفروم الجملي قيمة 300 جنيه.

 النقيب العام للجزارين: انخفاض أسعار اللحوم الكندوز بنسبة 5% 

وكان أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين انخفاض أسعار اللحوم الكندوز بنسبة 5% بعد مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض اسعار السلع الغذائية، لتصل إلى 320و330جنيه للكيلو للكندوز الصغير البقري و280و290للكندوز الجاموسي بينما اللحوم الكبيرة ب180و190جنيه للكيلوبعد أن كان ب200و210، بينما الضأن ب350جنيه للكندوز.

وقال البسومي أن الماشية واللحوم متوفرة بكميات تكفي احتياجات استهلاك السوق المحلي ولايوجد نقص في الاسواق والاسعار مناسبة، في حين أن الاستهلاك المحلي محدود من اللحوم حيث يتم استبدال اللحوم الحمراء بالدواجن والاسماك، مشيرا الى ان الاعلاف الجافة والخضراء متوفرة، مطالبا وزارة الزراعة والتموين والمنافذ الحكومية ببيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ب200 بدلا  من 225 و250جنيه.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية دعم المنتجين

الكندوز والكباب ب300 جنيه أسعار اللحوم الاسواق اليوم شهدت

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