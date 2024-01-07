البلدى عند الجزارين بـ350 جنيهًا والمستوردة بـ170.. أسعار اللحوم فى الأسواق

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق ولدى الجزارين، حيث تراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و400 جنيه، وفقًا لقطعية اللحوم.

أسعار اللحوم اليوم

وسجلت أسعار اللحم البرازيلى البقرى ما بين 190 و250 جنيهًا، وسجلت اللحوم الهندى 170 جنيهًا للمفروم، وسجلت للكندوز 230 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وتراوحت أسعار كيلو اللحوم الجملى بين 250 و280 جنيهًا، وسجل سعر الكبدة نحو 320 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحمة البوفتيك نحو 290 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو لحمة الشاورما 290 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السجق 240 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو اللحمة الأستيك 280 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو اللحمة الإنتركوت نحو 280 جنيهًا، بينما سعر كيلو لحمة كباب الحلة نحو 280 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكفتة نحو 240 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البرجر نحو 240 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمدة بين 160 و190 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو اللحمة المفرومة البرازيلي لـ115 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكبدة البلدي 250 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحمة السودانية 210 جنيهات، وسجل سعر كيلو اللحمة المفرومة 190 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو اللحمة الكندوز البقري نحو 250 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحمة الضاني نحو 260 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو اللحمة البلدي نحو 260 جنيهًا.

وكان أكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز بنسبة 5% بعد مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية، لتصل إلى 320 و330 جنيهًا للكيلو للكندوز الصغير البقري، و280 و290 للكندوز الجاموسي، بينما اللحوم الكبيرة بـ180 و190 جنيهًا للكيلو، بعد أن كان بـ200 و210، بينما الضأن بـ350 جنيهًا للكندوز.