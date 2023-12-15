الكندوز البلدى بـ250 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 240 و280 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 210 و250 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 و300 جنيه.

اللحم البتلو بـ280 جنيهًا

وتراوح سعر اللحوم البلدي ما بين 300 و330 جنيهًا، وسجل سعر الكبدة اليوم نحو 320 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 250 و320 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 240 و280 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم الأستيك نحو 280 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم الإنتركوت نحو 280 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم كباب الحلة نحو 280 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم البوفتيك نحو 290 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو لحم الشاورما لـ290 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السجق نحو 240 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكفتة نحو 240 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو البرجر نحو 240 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة

وتراوح سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد ما بين 160 و190 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي نحو 115 جنيهًا.

وكان يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، قد أكد انخفاض أسعار اللحوم الكندوز بنسبة 5% بعد مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية، لتصل إلى 320 و330 جنيهًا للكيلو للكندوز الصغير البقري و280 و290 للكندوز الجاموسي، بينما اللحوم الكبيرة بـ180 و190 جنيهًا للكيلو بعد أن كان بـ200و210، بينما الضأن بـ 350 جنيها للكندوز.

وقال البسومي إن الماشية واللحوم متوفرة بكميات تكفي احتياجات استهلاك السوق المحلية ولا يوجد نقص في الأسواق والاسعار مناسبة، في حين أن الاستهلاك المحلي محدود من اللحوم، حيث يتم استبدال اللحوم الحمراء بالدواجن والأسماك، مشيرًا الى أن الأعلاف الجافة والخضراء متوفرة، مطالبًا وزارة الزراعة والتموين والمنافذ الحكومية ببيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بـ200 بدلًا من 225 و250 جنيهًا.