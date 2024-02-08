أسعار اللحوم البلدية والسودانية في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق، حيث سجل كيلو الكندوز البلدي لدى الجزارين بين 350 و400جنيه حسب القطعة، وتراوح كيلو اللحم المفروم بسعر ما بين 300 إلى 370 جنيها حسب كل منطقة، فيما سجل كيلو اللحم البتلو بسعر ما بين 240 و380 جنيها، في حين سجل كيلو اللحم البلدي بسعر ما بين 300 إلى 370 جنيها للكيلو حسب كل منطقة.

سعر كيلو اللحم اليوم

وتراوح كيلو اللحم الضأن بسعر ما بين 250 إلى 280 جنيها حسب القطعة، بينما تراوح كيلو اللحم الجملي بسعر ما بين 200 الى 250 جنيهًا، كما تراوح كيلو الكبدة الكندوز بسعر ما بين 300 إلى 350 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن بسعر نحو 250 جنيها وسجل سعر كيلو عرق الفلتو البلدي بسعر نحو 370 جنيها، وسجل كيلو الروستو الكندوز بسعر إلى 360 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وبالنسبة لأسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 280 و320 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البرجر بسعر 250 جنيها، وسجل كيلو الكبدة الكندوز 290 جنيها، وسجل اليوم كيلو اللحم الضانى البرقى بسعر 380 جنيها.

أسعار اللحوم السودانية اليوم

وبالنسبة لأسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين سجلت اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيها.

واللحوم السودانية المجمدة 165 جنيها.

كان قد أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعب القصابين بالغرف التجارية، ضرورة إغلاق المجاز لمدة شهر ومحلات الوزارة ثلاث أيام أسبوعيا وتوفير الأسماك والدواجن خلال هذا الشهر، وتشكيل لجنة من شعبة الجزارة للمتابعة للحد من من ارتفاع أسعار اللحوم والقضاء على جشع مستوردي الماشية واللحوم المجمدة وإحكام الحكومة رقابتها من أجل السيطرة على الأسعار، مشيرا إلى أن المستوردون هم من يرفعوا الأسعار والجزارين يضعون هامش ربح.