الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توابع انهيار الدولار.. "الزراعة": انخفاض أسعار اللحوم 20% خلال أسبوع

اللحوم
اللحوم

قال المهندس رفيق قاسم، مدير عام الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح، إن أسعار الأعلاف بدأت في الانخفاض وتبعها أسعار اللحوم والدواجن وباقي المنتجات الغذائية الأخرى، متأثرة بالانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، موضحا تراجع سعر طن الذرة 2000 جنيه، والصويا 3000 جنيه.

أضاف قاسم في تصريحات خاصة ل "الدستور"، أن أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ستنخفض خلال أسبوع بنسبة 20%، متابعا أن الوزارة تبحث عن بدائل الأعلاف من خلال تغيير فكرة التغذية التقليدية، وإدخال بدائل أخرى من الأعلاف من مخلفات عباد الشمس وتفل البنجر، وبدائل رخيصة، مع استخدام مخلفات بذرة القطن والمزارع وإنتاج الكسب، واستخدام الأعلاف الخضراء.

 خطوات الحصول على قرض المشروع القومي للبتلو

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية، عن خطوات الحصول على قرض المشروع القومي للبتلو لزيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية، موضحة أنه يمكن التحصيل على قرض المشروع، عبر التوجه إلى أقرب مديرية أو إدارة زراعية للمربي، فيما يمكن الاستفادة من مزايا منظومة “الرقمنة الحكومية”، التي قلصت حجم الوقت والجهد المبذول للوصول إلى جميع خدمات وزارة الزراعة.

وأوضح التقرير أنه يمكن للمزارعين التحصل على القرض بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الزراعة، ثم اختيار الأيقونة الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية، والبحث عن الخدمة المطلوبة، سواء كانت قرضًا أو طلبًا للترخيص أو التحديث ورفع الكفاءة، وغيرها من الخدمات، مؤكدًا أن “الرقمنة” سهلت تقديم كافة المستندات عبر الإنترنت، للتخفيف عن جموع المزارعين والمربين، وتلافي سلبيات التعاملات الورقية التقليدية.  

تابع أن الدولة تبنت منهجًا علميًا هادفًا، عبر إطلاق عدة مشروعات قومية، تستهدف تعظيم إنتاجية الأصول والرؤوس الحيوانية الموجودة، والارتقاء بمستوى العنابر وبرامج التربية، وتحسين مدخول جموع المربين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مع تصدير الفائض كمصدر جديد للعملة الصعبة.

 وأشار إلى أن هناك عددا من المشروعات القومية العملاقة، التي بلورت توجهات الدولة بهذا الشأن، وأهمها المشروع القومي للبتلو المشروع القومي للتحسين الوراثي المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة عنابر إنتاج الدواجن، لزيادة إنتاج الدواجن والبيض والمشروع القومي لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان.

توابع انهيار الدولار الزراعة أنخفاض أسعار الأعلاف وتوقعات بانخفاض اللحوم الحمراء والدواجن والبيض بنسبة أبو الغار

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