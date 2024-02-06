الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ذرة الأعلاف تخسر 2000 جنيه وتوقعات بهبوط أسعار اللحوم والدواجن 20% خلال أسبوع

ذرة الأعلاف
ذرة الأعلاف

قال المهندس رفيق قاسم، مدير عام الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن أسعار الأعلاف بدأت فى الانخفاض، وتبعتها أسعار اللحوم والدواجن وباقى المنتجات الغذائية الأخرى، بعد انخفاض سعر صرف الدولار، حيث انخفض سعر طن الذرة ٢٠٠٠ جنيه والصويا ٣٠٠٠.

وأضاف «قاسم»، لـ«الدستور»، أن أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ستنخفض خلال أسبوع بنسبة ٢٠٪، وأن الوزارة تبحث عن بدائل رخيصة للأعلاف من مخلفات عباد الشمس وتفل البنجر وبذور القطن.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة، فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية، عن خطوات الحصول على قرض المشروع القومى للبتلو لزيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية. وأوضحت أنه يمكن التحصل على قرض المشروع عبر التوجه إلى أقرب مديرية أو إدارة زراعية للمربى، فيما يمكن الاستفادة من مزايا منظومة «الرقمنة الحكومية»، التى قلصت حجم الوقت والجهد المبذولين للوصول إلى جميع خدمات وزارة الزراعة. وكشف القطاع عن أنه يمكن للمزارعين التحصل على القرض بالدخول إلى الموقع الرسمى لوزارة الزراعة، ثم اختيار الأيقونة الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية، والبحث عن الخدمة المطلوبة، سواء كانت قرضًا أو طلبًا للترخيص أو التحديث ورفع الكفاءة، وغيرها من الخدمات، مؤكدًا أن «الرقمنة» سهلت تقديم كل المستندات عبر الإنترنت، للتخفيف عن جموع المزارعين والمربين، وتلافى سلبيات التعاملات الورقية التقليدية. 

وأوضح أن الدولة تبنت منهجًا علميًا هادفًا، عبر إطلاق عدة مشروعات قومية، تستهدف تعظيم إنتاجية الأصول والرءوس الحيوانية الموجودة، والارتقاء بمستوى العنابر وبرامج التربية، وتحسين مدخول جموع المربين، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مع تصدير الفائض كمصدر جديد للعملة الصعبة. 

وأشار إلى أن هناك عددًا من المشروعات القومية العملاقة، التى بلورت توجهات الدولة بهذا الشأن، وأهمها: المشروع القومى للبتلو، والمشروع القومى للتحسين الوراثى، والمشروع القومى لتطوير ورفع كفاءة عنابر إنتاج الدواجن؛ لزيادة الإنتاج من اللحوم والبيض والألبان.

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