"شعب القصابين" تطالب بتشكيل لجنة للحد من جشع مستوردي اللحوم

أكد هيثم عبدالباسط رئيس شعب القصابين بالغرف التجارية، ضرورة إغلاق المجازر لمدة شهر ومحلات الوزارة ثلاثة أيام أسبوعيًا وتوفير الأسماك والدواجن خلال هذا الشهر، وتشكيل لجنة من شعبة الجزارة للمتابعة للحد من من ارتفاع أسعار اللحوم والقضاء على جشع مستوردي الماشية واللحوم المجمدة وإحكام الحكومة قبضتها من أجل السيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن المستوردون هم من يرفعون الأسعار والجزارين يضعون هامش ربح.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وقال "عبدالباسط" إن اللحوم ارتفعت 100 جنيه في الكيلو، وعجول المستوردين في المزارع من العام الماضي، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة من وزارة التموين لمواجهة ارتفاع الأسعار ويكون دورها رصد العجول والأعلاف في المواني، حيث يقوم المستوردون باستيراد العجل بـ30 ألف جنيه بينما يبيعونه بسعر 100 ألف جنيه للجزارين، لافتًا إلى أنه مطلوب إحكام السيطرة على المستوردين ووضع هامش ربح من الدولة.

وأوضح رئيس شعبى القصابين، أن أنه لا يوجد تربية وتسمين من المزارعين نتيجة عدم توافر الأعلاف ولا بد من عمل خطة لتربية وتسمين العجول، حيث أن وزارة الزراعة لديها 120 مزرعة خاوية وجاهزة للتربية تابعة للوزارة وأن تكون الوزارة طرف في استيراد العجول، مشيرًا إلى أن 70% من المصريين ليس في استطاعتهم شراء اللحوم البلدية.

وأضاف "عبدالباسط" أن الحكومة يجب أن تضع هامش ربح للمستفيدين من خلال اللجان البيطر ية التي ترافق شحنات الاستيراد، كما طالب بوقف تصدير اللحوم البلدية، حيث أنه يتم حاليًا تصدير للحوم بسبب مشكلة باب المندب والملاحة في البحر الأحمر.

ومن جانب آخر، قال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إن تسارع وتيرة الزيادة السكانية، يلتهم الطفرة المتحققة في الثروة الحيوانية ولا يتواكب مع الزيادة الفعلية لعدد الرؤوس المسؤولة عن البروتين الحيواني والثروة الحيوانية، ما دعا للبحث عن بدائل وحلول، من شأنها تقليص حجم هذه الفجوة.