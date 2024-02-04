الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الجزارين: تلاعب أصحاب المزارع والمستوردين وراء ارتفاع أسعار اللحوم

اللحوم
اللحوم

قال عادل أبو تيج، نقيب الجزارين، إن أسعار اللحوم في مصر مرتفعة بشكل غير مقبول بسبب تلاعب أصحاب المزارع والمستوردين، مؤكدًا أنه لا صحة لما يتردد عن تصدير العجول للخارج.

وأوضح "أبو تيج"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن التجار يشترون اللحوم الحية بأسعار مبالغ فيها تصل إلى 190 جنيهًا للكيلو، وهذا ينعكس على سعر الكيلو النهائي الذي يباع للمستهلك بما يتراوح بين 200 و210 جنيهًا، متوقعا حدوث زيادات أخرى مع اقتراب شهر رمضان.

وطالب "أبو تيج"، الدولة بالتدخل لحماية الجزار والمستهلك من استغلال أصحاب المزارع والمستوردين، الذين يسعون لزيادة رأس مالهم على حساب الآخرين، قائلًا: "أسعار اللحوم الحالية مترضيش ربنا".

ونفى "أبو تيج"، أن يكون إغلاق المجازر حلًا لمشكلة الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه المطالبة قديمة ولا تناسب الظروف الحالية، خاصة مع دخول شهر رمضان، وأن الحل يكمن في تحديد هامش ربح معقول لأصحاب المزارع والمستوردين ومراقبة السوق.

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