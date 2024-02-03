يُمن الحماقى: صندوق النقد يشيد بالأداء الاقتصادى المصرى ويدعو لمواجهة التضخم

تحدثت يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد، عن آخر المستجدات الاقتصادية في مصر والتقييم الإيجابي الذي أصدره صندوق النقد الدولي للمراجعات الأخيرة.

وأكدت "الحماقي"، في حوار خاص مع برنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة "cbc"، أن مصر تمر بمرحلة انتعاش اقتصادي بعد تأخر مراجعتين من قِبل الصندوق بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن بعثة الصندوق التي زارت مصر مؤخرًا أبدت إعجابها بالقدرات والموارد الاقتصادية التي تتمتع بها مصر والتي تفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، شرط أن تُدار بكفاءة وحكمة.

وأوضحت أن أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد المصري العجز في العملة الأجنبية الذي نشأ بسبب عدة عوامل، منها الاضطرابات السياسية والأمنية وانخفاض السياحة والاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى انفراجة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من التضخم والتهرب الضريبي والتهريب.

ونقلت "الحماقي"، عن بعثة صندوق النقد تأكيدها على ضرورة مواجهة التضخم بشكل فعال، من خلال استهداف التضخم كأحد أهداف السياسة النقدية، معتبرة أن هذا الأمر يتطلب استقرار سعر الصرف، لأن معظم السلع والخدمات في مصر ترتبط بسعر الدولار، وأن أي تقلب في سعر الصرف ينعكس على مستوى الأسعار والتكاليف والميزانيات.