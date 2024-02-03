الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالى تشيد بمحررى "الدستور" الذين أعدوا ملف "جودة عبدالخالق" (فيديو)

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "CBC" بالصفحة الأولى لصحيفة "الدستور" غدًا.

وتضمنت الصفحة الأولى ملفًا رئيسيًا بعنوان: "5 سفراء أجانب يتحدثون لـ"الدستور": نعوّل على مصر لإنهاء حرب غزة"، والذين طالبوا بوقف شامل لإطلاق النار وحماية المدنيين فى غزة، وإتاحة إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للسكان، إلى جانب إقرار السلام العادل وحل الدولتين.

كما وجهت الخلالي، شكرًا خاصًا للزملاء الذين أعدوا ملف الخبير الاقتصادي الدكتور جودة عبد الخالق، والذي نُشر بعنوان: ترسيخ الاستغناء لدى المصريين أهم من "منجم السكري" و"حقل ظُهر".. و70% من الاستهلاك رفاهيات.

حرب غزة مصر المساعدات في المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالى الدستور جودة عبد الخالق

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