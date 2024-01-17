الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الفلاحين يوضح أسباب إرتفاع أسعار اللحوم الحية في الأسواق

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا بما يهدد مستقبل الثروه الحيوانية مستقبلاً، لافتًا أن أسعار البقرة البلدي الوالدة يتراوح بين 70 إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف عبدالرحمن، في بيان له، أن أسعار العجول اللباني البقري عمر شهر تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه، وشبة البقر قبل العشر تتراوح بين 35 إلى 40 ألف جنيه ويصل سعر كيلو لحم عجول  الجاموس الحي إلى 130 جنيهًا، ويصل سعر كيلو لحم  عجول البقر الحي إلى 150 جنيهًا، فيما يصل سعر كيلو الضأن الحي إلى 170 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأبقار حديثة الولادة ما بين 70 إلى 100 ألف جنيه في زيادة تصل إلى 50 % عن مثيلاتها في يناير الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المذبوحه لتتراوح بين 330 إلى 400 جنيه للكيلو حسب مكان البيع ونوع اللحمة.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحية في الأسواق 

وأشار عبدالرحمن، إلى أن الأيام القادمة قد تشهد ارتفاع في أسعار كل أنواع اللحوم إذا لم تتدخل الحكومه بشكل فوري لمنع إرتفاع الأسعار. 

وأردف أبوصدام، أن أسباب إرتفاع أسعار اللحوم الحية يرجع إلى استعداد معظم المربين والتجار لموسم شهر رمضان المبارك بشراء اكبر قدر ممكن وعدم الرغبه في البيع، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الأعلاف الخضراء والمصنعة مع ارتباك حركة النقل عالميًا وارتفاع تكلفة النقل عالميًا في ظل التواترات الدوليه والحروب المشتعله حيث نستورد نحو 40% من احتياجتنا من اللحوم الحمراء ونستورد نحو 50 % من مستلزمات صناعة الأعلاف.

وأكد عبدالرحمن، أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنع تفاقم أزمة إرتفاع أسعارها يتوجب علينا دعم المربين ماديًا وإرشاديًا خاصة مع دخول فصل الشتاء وتعرض المواشي لأمراض فصل الشتاء، توفير الأمصال واللقاحات والأدوية البيطرية بكميات كافيه وأسعار مناسبه، توفير مستلزمات الأعلاف بأسعار مناسبة وبكميات كافية استيراد كميات لحوم تسد الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك استيراد أنواع من المواشي ذات المميزات في انتاج اللبن واللحم لتحسين السلالات المحليه وتطويرها دعم مزارعي المحاصيل العلفية تسهيل إنشاء حظائر المواشي ودعم المستثمرين في هذا المجال زيادة الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة لمنع الاستغلال والحد من انتشار الأمراض.  

حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين اسعار اللحوم الحيه الثروة الحيوانية اسعار العجول اللباني

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