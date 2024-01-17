الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد فرمان كولر.. الأهلى يستأنف برنامجه التدريبى غدًا

كولر
كولر

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته غدًا الخميس، بعدما قرر مارسيل كولر، المدير الفني، منح اللاعيين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء لمدة 24 ساعة، ‏في ضوء البرنامج التدريبي الخاص بالمرحلة المقبلة.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏

وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر فقرات البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏

وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.‏

فيما واصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي عقب إصابته في أربطة ‏القدم.

 وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق أن اللاعب سوف يجري أشعة مطلع الأسبوع ‏المقبل؛ للوقوف على آخر تطورات حالته وتحديد المرحلة الجديدة من العلاج.‏

وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة ‏حاليًا في كوت ديفوار.‏

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