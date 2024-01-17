صحة الإسكندرية": 54 جهاز غسيل كلوي للكبار و2 للأطفال بمستشفى الجمهورية العام





قالت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، إن قسم الكلى بمستشفى الجمهورية العام يضم 54 جهاز غسيل كلوي للكبار وجهازين للأطفال.. مشيرة إلى أن وحدة الأطفال المبتسرين تعمل حاليًا بقوة 12 حضّانة بالإضافة لعدد 4 أسرة عناية أطفال.

جاء ذلك خلال جولة وكيلة وزارة الصحة بمستشفى الجمهورية العام ومستشفى صدر كوم الشقافة لمتابعة سير العمل، وفق بيان للمديرية اليوم، بدأتها بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهورية العام حيث اجتمعت مع رؤوساء الأقسام والعاملين بالمستشفى، للتعرف على الخدمات المميزة التي تقدمها المستشفى.

عرض تفصيلي للخدمات المقدمة بالمستشفى



وأضافت أن المستشفى تضم مركزا نموذجيا للسكري ووحدة السكتة الدماغية وكذلك وحدة العلاج الطبيعي الخاصة بإصابات الملاعب ووحدة الحروق التي تعمل بقوة 14 سريرا وكذلك معمل الميكروبيولوچي المتميز على مستوى الجمهورية وقسم الأورام وجراحة القلب والصدر ووحدة مناظير الجهاز الهضمي.

وأوضحت ندا أنه تم مناقشة الإيجابيات والتحديات مع رؤوساء أقسام الباطنة والنساء والتوليد والطب الطبيعي والعنايات والطوارئ والجراحة والأشعة والأسنان والصيدلية والجودة ومكافحة العدوى بالإضافة للعيادات التخصصية (نفسية وعصبية، الرمد، الجلدية، أنف وأذن) وتمتاز المستشفى بوجود مقر لتقديم الخدمات لذوي الهمم والاكتشاف المبكر للإعاقات بالإضافة لمشاركة فريق الأبحاث بالمستشفى في عدد من الأبحاث الإكلينيكية الهامة.

وفي مستشفى صدر كوم الشقافة، قامت وكيلة وزارة الصحة بتفقد سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ ومركز تأهيل مرضى الصدر وقسم الأشعة ومعامل التحاليل وغرف المرضى واجتمعت مع الأطباء بالمستشفى والعاملين لتقديم عرض تفصيلي للخدمات المقدمة بالمستشفى لمرضى الصدر والدرن.

وأوضحت أنه تم رفع الكفاءة بالمستشفى لمبنى الطوارئ والرعايات المركزة وتجهيز قسم الطوارئ بعدد 10 أسرة بالإضافة لتجهيز وحدات الرعايات المركزة والوسطية وزيادة عدد الأسرة لـ 32 سريرا مزودا بأجهزة تنفس صناعي ووحدة غسيل كلوي بها 3 ماكينات غسيل كلوي لخدمة مرضى الرعايات كما تم تخصيص وتجهيز صيدلية تخدم الرعايات المركزة والوسطية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.. مشيرة إلى الزيادة الملحوظة في نسبة الإشغال نتيجة الخدمات المميزة التي تُقدم لمرضى الصدر من خلال العيادات الخارجية الصباحية والمسائية (عيادات الصدر واختبار وظائف التنفس والأسنان والعلاج الطبيعي) بالإضافة لوحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة البزل.