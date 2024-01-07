الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح والصيدليات

لقاح الأنفلونزا
لقاح الأنفلونزا

أكدت وزارة الصحة والسكان، توفر لقاح الإنفلونزا في فروع المصل واللقاح وفي العديد من الصيدليات، لافتة إلى أن تلقى اللقاحات والأمصال تقوي المناعة ضد الأمراض.

وفى السياق قالت هيئة الدواء المصرية إن لقاحات الأنفلونزا تحمي من فيروسات الأنفلونزا، وهي عبارة عن حقنة تُعطى بإبرة في الذراع، متابعة: ينشط المصل الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقي التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.

وكشفت عن أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا للحفاظ على صحة المواطن، وقالت إن لقاح الأنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الأنفلونزا خلال فترة الشتاء، قائلة: إن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على الوقاية من الفيروسات مثل الأنفلونزا وكورونا منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدم المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.

كما يجب تجنب لمس عينك أو أنفك أو فمك وتجنب الأماكن المزدحمة وكذلك تجنب المخالطة بأى مريض ونصحت بتغطية الفم بمنديل أو بمرفقك عند العطس أو السعال ثم أغسل يديك، وشددت على تنظيف وتعقيم الأسطح التى تلمس بكثرة من الطاولة ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة.

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