الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزارة الصحة فى غزة: الاحتلال قتل قرابة 11 ألف طفل فلسطينى

غزة
غزة

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10600 طفل قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة، عن أن 158 شخصًا على الأقل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأصيب 320 آخرون.

وقالت الوزارة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وعلى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن أكثر من 9000 من القتلى كانوا من مقاتلي حماس. ولا تستطيع CNN أيضًا تأكيد هذا الرقم.

على صعيد آخر، بدأت وكالات الإغاثة في تعليق عملياتها الحيوية في اليمن بعد الضربات الأمريكية والبريطانية الأخيرة على أهداف الحوثيين، وسط تحذيرات من أن المزيد من التدخل العسكري يهدد بتعميق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأصدر تحالف مكون من 23 منظمة إغاثة تعمل داخل الدولة الخليجية بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء، حذر فيه من أن التصعيد العسكري سيزيد من تقويض قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية مع تفاقم الظروف المعيشية لملايين الأشخاص في اليمن.

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