الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السبت.. آخر موعد لتلقي رغبات لجنة بعثة الحج بسوهاج

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماع لجنة فحص طلبات الراغبين في الاشتراك ببعثة الحج الرسمية هذا العام، بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية واعضاء اللجنة والتي تضم الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات والدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفنى وأحمد عزالدين مدير مكتب وكيل الوزارة ورمضان البرديسي، مدير إدارة الشئون القانونية ومحمود الجزار مدير إدارة الموارد البشرية وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك قبيل انتهاء استلام طلبات المتقدمين للمشاركة في البعثة الطبية للحج هذا العام.


وأوضح "أبوهاشم"، أن أخر موعد للتقدم بالطلبات يوم السبت الموافق 20 يناير الساعة 2 ظهرًا ولن يتم قبول اي طلبات بعد ذلك التاريخ نظرًا لغلق الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة في ذلك التاريخ. 
 

كما ثمن وكيل وزارة الصحة دور البعثة الطبية لوزارة الصحة المصرية وخدماتها التي تقدمها لجموع حجاح بيت الله الحرام طوال فترة تأدية المناسك مؤكدًا ان اعضاء البعثة الطبية يتواجدون  علي مدار الساعة مع الحجيج لتقديم الخدمات الطبية والمتابعة الصحية لهم، لافتًا الي ان خدمة حجاج بيت الله الحرام مدعاة  للفخر.

الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور أحمد عبدالكريم أخر موعد للتقدم بالطلبات البعثة الطبية لوزارة الصحة المصرية حجاح بيت الله الحرام

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