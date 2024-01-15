الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أبو هاشم" يُناقش خطة تطوير العمل بمديرية الصحة في سوهاج

اجتماع مديرية الصحة
اجتماع مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

عقد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بـمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة خطط العمل ومتطلباتها وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة داخل ديوان عام المديرية بمدينة ناصر، بحضور الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور مصطفى محمد مدير إدارة المستشفيات وعدد من مسئولي الإدارة ومنسقيها. 

وأكد “أبو هاشم” أن الهدف الأساسي هو صحة المواطن وحصوله علي الخدمة الطبية بجودة وسهولة. 

وأكد "أبوهاشم" أن المتابعة اليومية الميدانية للمستشفيات والوحدات والمنشأت التي تقدم الخدمة الطبية هي أساس النجاح والإنضباط. 

كما شدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي توزيع الكوادر الطبية بالمستشفيات وفق متطلباتها والخدمة التي تقدمها موجهًا البدء في إعداد رؤية وخطة تشغيل جميع المستشفيات قيد الإنشاء والتطوير ومناقشتها لوضع التصور النهائي حتي يتم تشغيلها فور الإنتهاء من تسلمها وتجهيزها للعمل، موجهًا بدراسة تجارب التشغيل السابقة لمستشفيات مماثلة لمعرفة سلبيات ومعوقات التشغيل لتلافيها والوصول إلي خطة تشغيل مستوفاة ونموذجية قابلة للتطبيق.


كما شدد أيضًا علي متابعة الخدمات الطبية المقدمة بمختلف منشآت قطاع الطب العلاجي لضمان جودتها وحصول المرضي عليها دون معوقات او تقصير.
 

كما وجه " ابوهاشم" التحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والفنية والإدارية علي مجهوداتهم المبذولة والخدمة المقدمة للمرضي بالمحافظة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي توزيع الكوادر الطبية بالمستشفيات وفق متطلباتها والخدمة التي تقدمها موجهًا بالبدء في إعداد رؤية وخطة تشغيل جميع المستشفيات.

الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي مدير إدارة المستشفيات المواطن السوهاجي

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