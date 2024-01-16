"تعليم سوهاج" تنفى تسريب امتحان الإنجليزية للصف الأول الثانوى (خاص)

نفى الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بتسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن ما تم نشره غير صحيح، حيث إن جدول الامتحانات اليوم لم يشمل أي امتحانات للصف الأول الثانوي أصلًا، إضافة إلى أن اليوم يمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي مواد الكيمياء ورياضة تطبيقية للقسم العلمي، وفلسفة وعلم اجتماع للقسم الأدبي.

وأكد محمود في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تحت إشرافه الشخصي، يرصد من خلالها المشكلات التي يتم تداولها في أي مدرسة من مدارس المحافظة، ولم ترصد حتى الآن تسريب أي امتحانات.

إجراءات قانونية لمواجهة الغش في سوهاج

وأكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي طالب يقوم بالغش أو أي منصة تقوم بنشر أكاذيب حول المديرية.

وكان أحد المواقع الإخبارية نشر صباح اليوم عن عودة" شاومينج" مرة أخرى في تسريب امتحاني اللغة الأجنبية بسوهاج واللغة العربية للصف الأول الثانوي بالغربية من خلال تداول ورقة أسئلة قديمة.