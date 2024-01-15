"مياه سوهاج" تُنظم برنامجًا تدريبيًا يناقش استخدامات التطبيق الإلكترونى لتقييم أداء العاملين

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، برنامجًا تدريبيًا حول استخدامات التطبيق الالكترونى لمنظومة تقييم أداء العاملين وذلك فى إطار الحوكمة والترشيد والتحول الرقمى والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن البرنامج التدريبى استهدف مديرى الإدارات القائمين على تقييم العاملين بهدف القياس الدورى لاداء العاملين بالشركة.

من جانبه، أوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والرقابة والموارد البشرية، أن التقييم الإلكترونى يتم لأكثر من 7 آلاف عامل بالشركة وانه تم تطوير عناصر التقييم وفقا لكل وظيفة بهدف التطوير المستمر للعمالة والارتقاء بالاداء بما يساهم فى تطوير الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.

وأشارت سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، إلى أن البرنامج التدريبى يستمر خلال الفترة من 9 الى 17 يناير الجارى، ويتضمن آليات التعامل مع التطبيق وخطوات التقييم وانه يتم الغاء التقييم الورقى الذى يتطلب للكثير من الوقت والجهد والتكلفة.