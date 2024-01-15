الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل "تعليم سوهاج" يتابع استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أعمال تجهيز لجان امتحانات الصف الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية بسوهاج، واطمأن على جاهزية لجان الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية المختلفة، وأن جميع لجان الامتحانات تم تسليمها صباح اليوم لرؤساء اللجان والمراقبين لاستكمال التجهيزات الفنية لغرف الامتحانات وترقيم مقاعد الطلاب بأرقام الجلوس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة بمديري الإدارات التعليمية ظهر اليوم الإثنين، للاطمئنان على جاهزية جميع الإدارات التعليمية واستعدادها التام لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية، بحضور الأستاذ سليمان بخيت، وكيل المديرية، والأستاذ غطا الميموني، مدير عام التعليم العام، والأستاذة سامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية .

وأكد وكيل الوزارة على الإجراءات المشددة التي اتخذتها المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية للحفاظ على سرية أوراق الأسئلة وتأمينها ووضعها في مظاريف بلاستيك غير قابلة للفتح إلا مرة واحدة وتسليمها للجان الامتحانات عن طريق مركز توزيع الأسئلة قبل موعد الامتحانات بدقائق قليلة وهي تحمل أكواد لكل لجنة لضمان عدم تسريب الامتحانات لضمان تأمين أوراق الأسئلة.

كما شدد على ضرورة تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية للتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية واطلاعها على جميع المستجدات أولا بأول ومتابعة أعمال الامتحانات بدقة.

وأكد على ضرورة توفير المناخ المستقر والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، وهو الهدف الذي تسعى إليه المديرية والإدارات التعليمية والذي من أجله تم اتخاذ جميع هذه الاجراءات .

وشدد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، كما شدد على ضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات مؤكدًا أن المديرية قد أتمت استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية التي تنطلق يوم 17 يناير الجاري وفق ضوابط واجراءات مشددة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، في إطار من العدالة والحيادية لجميع الطلاب .

محافظة سوهاج التربية والتعليم امتحانات الشهادة الاعدادية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

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