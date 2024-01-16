الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تركيب "إنترلوك" بـ4 ملايين جنيه في فرعيات شوارع غرب سوهاج

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 أعلنت محافظة سوهاج، في بيان لها منذ قليل، عن بدء بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وتطوير ورصف الشوارع الفرعية بحي غرب سوهاج، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، إنه تم البدء في رفع كفاءة وتطوير فرعيات شارع الجارحي من خلال تركيب بلاط الإنترلوك في ١١ شارعا فرعيا، وجرى الانتهاء من أعمال البنية التحتية، مشيرا إلى أنه سوف يتم البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير فرعيات منطقة العارف بالله خلال الفترة القادمة، مؤكدا على المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال.

متابعة سير عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

على الجانب الأخر، عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمتابعة سير عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومناقشة موقف سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، بحضور الدكتور محمد السيد رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وناقش نائب محافظ سوهاج المعوقات التي تعيق وصول سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة إلى المواطنين، وتقديم خدماتها لهم، مشيرا إلى أهمية إعداد جدول أسبوعي بأماكن تواجدها على مدار الأسبوع، من الأحد إلى الخميس"، ونشره على الصفحة الرسمية الخاصة بالمحافظة، حيث بلغ عدد السيارات المجهزة لتقديم خدماتها للمواطنين بنطاق المحافظة خمس سيارات.

وأكد "القاضي" على ضرورة غلق الخدمات الغير مفيدة، والتي ليس لها تأثير على خطة سير عمل المراكز المتنقلة، وسرعة الوصول إلى جميع المناطق على مستوى المحافظة، كما ناقش أهمية وضع خطة تسويق للمساهمة في وصول المراكز المتنقلة إلى أكبر عدد من المواطنين، وإعداد تقرير مصور عن ما تقدمه سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة من خدمات؛ لتخفيف العب عن كاهل المواطنين.

محافظة سوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الطرق والشوارع الداخلية الخدمات المقدمة للمواطنين حي غرب سوهاج

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نائب محافظ سوهاج يُتابع سير عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة

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