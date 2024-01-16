الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحلال وتجديد 28 محطة مياه نقالي خلال فترة السدة الشتوية بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، إنه جارٍ الإحلال والتجديد لعدد 28 محطة مياه نقالي والتي توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية والتى تستمر حتى 7 فبراير من العام الجاري.
وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن أعمال الاحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتيًا وأنه تم توفير المهمات والأدوات الخاصة باعمال الإحلال والتجديد، وجارٍ أعمال تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات، هذا بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.


من جهته؛ أشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، إلى أن المحطات الجاري أعمال الإحلال والتجديد بها يبلغ عددها 28 محطة تتمثل في محطة مياه بمركز طهطا ومحطة مياه بمركز جهينة و8 محطات بمركز اخميم وعدد 7 محطات مياه بمركز سوهاج ومحطة مياه بمركز المنشاة و6 محطات بمركز جرجا وعدد 4 محطات بمركز دار السلام.

المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة والعضو المنتدب مياه سوهاج المهندس رمضان شعبان مياه بمركز سوهاج

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