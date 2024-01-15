الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 92 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع في سوهاج

تحصين ماشية
تحصين ماشية

نظمت مديرية الطب البيطرى بـمحافظة سوهاج على مدار الأسابيع الماضية فعاليات الحملة القومية الثالثة للتسجيل والترقيم وللتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2023، فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وتحت رعاية  اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بضرورة التحصين للقضاء على المرض.

وأعلنت مديرية الطب البيطرى فى بيان لها أن إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة حتى الآن بلغ 92129 رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية وعدد 92110 رأس ماشية ضد مرض حمي الوادي المتصدع علي مدار الاسابيع السابقة بفارق حوالي 40000 رأس ماشية عن الحملة القومية الثانية لنفس العام وحوالي 35000 رأس ماشية عن نفس الحملة بالعام السابق.

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تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة

من جانبه، أوضح الدكتورأحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج إنه تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة سوهاج، فضلًا عن تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها وتنفيذ أعمال التقصى والترصد الوبائي.

وأضاف "حمدى" أنه رافق أطباء الإرشاد البيطرى لجان التحصينات وذلك لتوعية المربيين وتجار الماشية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالاضافة الي الندوات الارشادية التي تمت حيث وصل عددها إلى 840، ندوة ارشادية بجميع قري المحافظة.

جدير بالذكرأن الحمى القلاعية هو من الأمراض الحيوانية المدمرة والتي تؤثر على جميع الحيوانات مشقوقة الظلف، سواء الأنواع المستأنسة أو البرية وتعد الفيروسات التي تسبب مرض الحمى القلاعية هي من بين أكثر المسببات المعدية المعلومة لدي الطب البيطري والبشري، والذي ينجم عنها الذعر الشديد لدى مربيي الماشية، لا سيما في البلدان التي تكون خالية من هذا المرض.

مديرية الطب البيطرى محافظة سوهاج الحملة القومية الثالثة للتسجيل والترقيم مرضى الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع محافظ سوهاج

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