الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"طب سوهاج" تنظم دورة تدريبية للطلاب حول" الإسعافات الأولية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية، استهدفت طلاب كلية الطب من الدفعات المختلفة، وذلك من أجل إكسابهم المهارات العملية والإكلينيكية اللازمة لتطوير العملية التعليمية داخل الكلية.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي إهتمام الجامعة بالعمل على تخريج أطباء متميزين يساهمون في تطوير الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى، وذلك من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المختلفة التي تهدف الي رفع كفاءة ومهارات طلاب كلية الطب البشري في الفرق الدراسية المختلفة وطلاب الإمتياز والأطباء المقيمين.

وقال الدكتور مجدي آمين القاضي عميد الكلية انه نظم تلك الدورة التدريبية إدارة رعاية الشباب بالكلية لجنة الجوالة والخدمة العامة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وبالتنسيق مع مركز تطوير التعليم الطبي.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية للتعليم والطلاب، أنه حاضر بالدورة الدكتور أحمد علي إسماعيل مدرس العناية المركزة، والدكتور محمد يوسف مدرس مساعد التخدير والعناية، والدكتور أحمد طلعت مدرس مساعد الجراحة العامة.

وأضاف الدكتور أحمد علي إسماعيل مدير مركز تطوير التعليم الطبي، أن الدورة اشتملت علي التدريب علي مهارات تركيب الكانيولات وكيفية التعامل الصحيح معها، وكذلك كيفية التعامل مع الجروح المختلفه والغرز الجراحية، حيث تضمنت الدورة جزء عملي للتدريب اليدوي، علي المانيكان لعمل المهارات الإكلينيكية السابقة.

وذكرت إيمان الفولي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، أنه تم عقد تلك الدورة التدريبية على مدار يومين، وشارك بها أكثر من ٥٠ طالبًا وطالبة.

كلية الطب البشري بجامعة سوهاج طلاب كلية متميزين اطباء الإمتياز والأطباء مجدي آمين القاضي

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