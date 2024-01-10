الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج توفر أتوبيسات لنقل الطلاب من المقر الجديد حرصًا على سلامتهم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأن إدارة الجامعة قامت بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج  الجديدة عقب الانتهاء من تأدية الامتحانات بصورة يومية وحسب مواعيد وفترات الجداول الامتحانية التي تم وضعها بالكليات المختلفة، للتيسير على الطلاب وتخفيف عنهم عناء الانتقال فى المواصلات المعتادة في وقت متأخر، وذلك من أمام بوابة الحرم الجديد.

وأوضح النعماني أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي٢٠٢٤-٢٠٢٥ بدأت بالأمس، حيث يؤدي الامتحانات ما يقرب من ٧٠ طالبا وطالبة، وذلك بمقري الجامعة القديم والجديد، مضيفًا أنه تتم المتابعة اليومية للاطمئنان على سير حركة المواصلات بشكل آمن لنقل  الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والملاحظين بكل يسر دون التعرض لأي عقبات، مشددًا على السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وحسن معاملة الطلاب والطالبات.

فيما اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج،  مع الدكتور محمد المغربي رئيس قطاع التنمية الإقتصادية والبشرية بوزارة التخطيط، وذلك لبحث ومناقشة الخطة الاستثمارية للجامعة والمشروعات للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك بحضور أشرف القاضي أمين عام الجامعة وأحمد محمود مدير إدارة التخطيط، وذلك بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على ما تبذله من جهود من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للدولة واستدامته من خلال التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة، مؤكدا علي أن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأضاف النعماني أنه خلال الاجتماع تم بحث ومناقشة الخطة الاستثمارية  للجامعة للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥،  لاستكمال متطلبات المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وتنفيذ مزيدًا من الإنجازات التي تخدم العملية التعليمية بالجامعة وتسعى للعمل عليها.

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