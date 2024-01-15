الإثنين 15 يناير 2024
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استخراج "سيخ" حديد بطول 50 سنتيمتر من رقبة عامل بمستشفى سوهاج الجامعي

استخراج سيخ
استخراج "سيخ

نجح فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، من إنقاذ شاب، اخترق رقبته جسم معدني "سيخ حديدي" طوله ٥٠ سنتيمتر وخرج من الجهة الاخري، عقب سقوطه من مكان مرتفع.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفي الجامعي من الوحدات المتميزة في صعيد مصر، ومن الوحدات  المهمة التي تستقبل بصفة يومية حالات بالغة الخطورة، مشيدًا بدور الفريق الطبي في إنقاذ الأرواح والتخفيف عن آلام المرضي والمصابين في كافة أرجاء صعيد مصر، مضيفًا أن الحالة تماثلت للشفاء التام وتم خروجه من المستشفي بحالة صحية جيدة.

ومن جهته؛ قال الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، إن قسم استقبال الجراحة العامة استقبل المصاب "م.م" وفي رقبته جسم معدني "سيخ حديد" طوله ٥٠ سنتمير تقريبا، مخترقًا الرقبة دخولًا وخروجًا، فتم تشكيل الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة ودخوله العمليات بشكل عاجل.

ومن جانبه قال الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم، انه تم التعامل سريعًا مع المصاب حيث اجريت له كافة الإسعافات الأولية والإشاعات اللازمة قبل دخوله غرفة العمليات، موضحًا انه تم استخراج الجسم المعدني من الرقبة والتعامل مع  النزيف وأنسجة الرقبة المتأثرة وخروج المصاب من العمليات بصحة جيدة.

سيخ حديد اخترق رقبة عامل معمارى مستشفى سوهاج الجامعى جراحة الوجه نجح فريق طبي عقب سقوطه

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